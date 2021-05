Wout van Aert pronkt op de cover van wielergame 'Tour de France 2021'

Wout van Aert met zijn armen in de lucht aan de finish: we hebben het in de Tour in totaal al drie keer kunnen zien. Zeker in de Tour van 2020 was Van Aert één van de best presterende renners. Niet onlogisch dat ze hem eruit haalden als hét gezicht voor het wielerspel van de Tour van 2021.

Begin juni zal het videogame 'Tour de France 2021' gelanceerd worden. Een spel waarbij de wielerliefhebbers zich helemaal bij kunnen laten gaan op de Xbox, PC of PlayStation. Vanaf 3 juni zal het wielergame beschikbaar zijn. Niet enkel de Tour zal nagespeeld kunnen worden, ook wedstrijden als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Het is de traditie dat een gezicht van een superpopulaire wielrenner de cover van het spel rond de Tour siert. Dit jaar is dat dus Wout van Aert. IN NAVOLGING VAN ALAPHILIPPE EN SAGAN Van Aert verkeert hiermee in goed gezelschap. Vorig jaar stond Julian Alaphilippe op de cover en in 2019 was het nog Peter Sagan.