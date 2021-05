Zware schorsing voor Italiaanse renner na dopinggebruik in de Giro

Matteo Spreafico kent zijn straf. De Italiaanse renner, die op het moment van zijn dopinggebruik, actief was bij Vini Zabu, wordt geschorst voor drie jaar. Hij had in de Giro positief getest op ostarine.

In de tweede week van de Giro vorig seizoen liep Matteo Spreafico tegen de dopinglamp. De Italiaan had namelijk positief getest op ostarine, een verboden middel. Hij werd meteen ontslagen door zijn ploeg Vini Zabu. Matteo Spreafico kent nu ook zijn straf, want volgens Sporza zou hij voor drie jaar geschorst worden. Zo zal hij pas opnieuw in het peloton te zien zijn in 2023.