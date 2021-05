Krijgen we na de 'eendentrui' weer iets geks te zien? "Shirt zal warm en fuzzy gevoel geven"

Wie herinnert zich nog die gekke eendentrui waar de renners van EF vorig jaar in de Giro mee koersten? Dit jaar heet de ploeg EF Education - Nippo en gaat het opnieuw met een aangepast shirt van start in de Ronde van Italië.

Dit vanwege dezelfde reden waarom Jumbo-Visma met een aangepast shirt komt in de Giro: om niet te veel in de buurt te komen van de kleur van de trui voor de leider. Ze komen bij EF weer met een gloednieuw ontwerp, zo verzekerde teammanger Jonathan Vaughters bij Cyclingnews.

"Dit jaar is het design een viering van de multicultuur in onze ploeg. Het is een verwijzing naar het model van EF, dat bestaat uit het samenbrengen van verschillende culturen in de wereld door educatie. Ik denk dat iedereen het wel leuk zal vinden. Er zullen wel geen eenden op staan, sorry", zegt de Amerikaan met een kwinkslag.

VELE, VELE KLEUREN

Hij lijkt wel veel te verwachten van de nieuwe tenue. "Het shirt zal een warm en fuzzy gevoel geven en zal proberen om mensen samen te brengen. Het bestaat uit vele, vele kleuren." Ook Israel Start-Up nation zou met een aangepaste outfit aan de start van de Giro komen.