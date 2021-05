Lennert Teugels finisht zesde in vierde rit in Rwanda, Pierre Rolland moet zege aan zijn landgenoot laten

Na zijn goede Ronde van Valencia in april valt Lennert Teugels nu op met een ereplaats in Rwanda. De Belg kwam als zesde over de streep in de vierde rit van de Ronde van Rwanda. De overwinning was voor Valentin Ferron, die Pierre Rolland aftroefde in een sprint met twee.

Voor de derde dag op rij ging de overwinning dus naar een Fransman, nadat neoprof Boileau de vorige twee ritten voor zijn rekening had genomen. In de 123,9 kilometer lange etappe van Kigali naar Musanze toonden Ferron en Rolland zich de beteren van een vroege vlucht. In een sprint met hun twee moesten ze uitmaken wie als winnaar naar het podium mocht en dat was dus Ferron. Nog niet eens een handvol seconden later kwam Eric Manizabayo van Benediction Ignite over de streep. Lennert Teugels werd zesde op 27 seconden van de ritwinnaar. NOG DEZELFDE LEIDER Aan de kop van het klassement verandert er helemaal niets. Leider in de Ronde van Rwanda is nog altijd de Colombiaan Brayan Sánchez.