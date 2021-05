Bennett looft ploegmaats na zege maar moet nog verbeteren richting Tour: "Ging helemaal niet zoals gepland"

Sam Bennett heeft de verwachtingen meteen waargemaakt in de Ronde van Algarve. Alles volgens plan verlopen denk je dan, maar niets was minder waar. Bennett erkende dat het nog een ferme inspanning werd en kwam ook weer met lof voor de ploegmaats.

"Het ging echt niet helemaal zoals gepland", gaf de ritwinnaar aan in aankomstplaats Portimão na de eerste rit van de Ronde van de Algarve. "Het was een hectische, vrij zware finale. Ik had het niet zo zwaar verwacht. De jongens zijn zo goed aan het zich aanpassen aan de situatie. Ze deden een fantastische job om terug te komen na die valpartijen of bijna-valpartijen. Dat kostte wel veel energie. Ze waren de hele dag geweldig."

Belangrijk om ploegmaats te hebben die het juiste tempo aanhouden. Niet te traag, maar ook niet te snel. "Ze reden zo hard dat ik op mijn limiet zat. Iemand zat langs mijn linkerzijde en die kwam nog opzetten aan de streep. Eens we over de meet waren, was ik dood", moest Bennett lachen.

WERKEN OM TOPCONDITIE TERUG TE KRIJGEN

"Ik wist niet hoe de omstandigheden zouden zijn, want ik heb voor deze koers niet zoveel getraind. Omdat je de vorm die ik had eerder in het voorjaar niet kunt blijven aanhouden. Ik heb nog veel werk te doen richting de Tour om die conditie terug te krijgen, maar ik ben wel blij met de overwinning", besluit de Ierse sprinter.