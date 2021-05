Egan Bernal wenst Evenepoel het beste: "We weten dat Remco een geweldige renner is, hij is één van de besten"

Het geel uit de Tour heeft Bernal al in de kast hangen. Komt daar ook het roze uit de Giro bij? Evenepoel komt er natuurlijk ook wel bij in de Giro. Het is de eerste keer dat deze twee kanjers mekaar kunnen tegenkomen in een grote ronde.

Daar kreeg Bernal dus ook een vraag over op zijn persconferentie. "We weten allemaal wat voor een geweldige renner Remco is. Hij is één van de besten. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich. Ik hoop voor hem dat hij het goed doet. Ik weet wel niet waar hij nu staat met zijn conditie, want hij heeft een hele tijd niet gekoerst. Zelf focus ik op mezelf en op de ploeg."

Bernal wil echt wel iets teruggeven aan Ineos. "Dankzij de prestatie van Tao Geoghegan Hart en de ploeg vorig jaar mag ik met rugnummer 1 starten. Ook voor de ploeg van 2020 wil ik er een goede koers van maken." Zelf houdt de Colombiaan aan 2020 geen te beste herinneringen over. "Vorig jaar was voor mij geen gemakkelijk jaar. Ik wil het vertrouwen van voordien terugvinden in deze Giro en hoop het echt goed te doen."

STERKE PLOEG

Over dat collectief dat hij eerder aanhaalde: daar heeft Bernal echt wel vertrouwen in. Zo komt niet alle verantwoordelijkheid op zijn schouders te vallen. "We zijn hier met een sterke ploeg en hebben ook andere jongens, zoals Daniel Felipe Martínez, die in goede conditie zitten."

Blijft de vraag wat de factor Evenepoel gaat zijn. Hij is - net als andere renners uit de jongere generatie - er niet te beroerd voor om al van ver te demarreren. "Ik denk dat we al een paar jaar op een andere manier koersen. Anders dan toen Froomey zijn Tourzeges behaalde, met heel de ploeg die werkte op de kop van het peloton."

AGRESSIEF KOERSEN IS 'IN'

Wat is daar juist de verklaring voor? "Dat komt onder meer door de agressieve manier waarop Alaphilippe rijdt in de Tour. Ook ik heb al van ver aangevallen op de Gailibier en de Iseran. Het is al een paar jaar dat er meer agressief gekoerst wordt. Jonge renners als ik hebben geen angst om van ver aan te vallen, we hebben niets te verliezen."