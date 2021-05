Groenewegen klaar voor comeback: "Heeft geholpen dat Fabio ook weer op de fiets zit, zal ieders emotie accepteren"

De wielerwereld maakt zich stilaan op voor de comeback van Dylan Groenewegen. Die komt er aan in de Ronde van Italië. Voor Groenewegen is het afwachten welke reactie hij nu juist van wie gaat krijgen. Hoe dan ook zal hij de emoties van iedereen omtrent zijn terugkeer accepteren.

Op de site van Jumbo-Visma blikt Groenewegen vooruit op zijn eerste wedstrijd sinds zijn negen maanden durende schorsing. "Het was een lastige keuze om te kiezen voor de Giro, maar ik denk wel dat het de juiste keuze is. Ik voel me in elk geval klaar om mijn rentree te maken en daarbij heeft het heel erg geholpen dat Fabio ook weer op de fiets zit en dat het hem in Turkije goed verging."

Groenewegen is redelijk tevreden over het niveau dat hij nu al haalt. "De trainingen gaan heel behoorlijk. Ik behaal telkens een hoog niveau. Het is daarnaast wel de vraag hoe ik mentaal mijn mannetje zal staan in Italië. Voor het eerst in negen maanden koers ik weer in een peloton. Het is de vraag hoe de andere renners op mij reageren en ik op hen. Ik zal hoe dan ook ieders emotie accepteren."

VOL MOTIVATIE

De snelle man van Jumbo-Visma wil als het kan echt wel een gooi doen naar een ritzege. "Als ik me goed voel in de koers dan zal ik zeker meedoen om de dagzeges. Ik ga vol motivatie richting Italië. Meer kan ik niet verlangen van mezelf. In de tweede etappe wacht er vermoedelijk direct een sprintkans. Mocht het zo zijn dat ik daar goed voor de dag kom, dan zullen we het zeker proberen."

© photonews

De voorbije maanden is het ook voor hem een echte rollercoaster geweest. "Eerst natuurlijk het incident met Fabio in Polen, een moeizame zwangerschap van mijn vriendin, de gezondheid van ons zoontje, het overlijden van mijn grootvader en de bedreigingen aan mijn adres: alles kwam samen. Alle berichten van collega’s hebben me heel goed gedaan en hebben me er echt doorheen gesleurd."

ONDER EEN VERGROOTGLAS

Groenewegen beseft dat hij in Italië in de spotlights zal staan. "Ik denk dat mijn aanwezigheid de komende tijd onder een vergrootglas zal liggen. Daar heeft de ploeg me ook op geattendeerd. We moeten het nemen zoals het is en accepteren hoe iedereen daar mee om gaat. De drive om weer terug te komen op mijn allerhoogste niveau is er zeker, maar ik besef me dat dit stap voor stap zal gaan."