Intermarché-Wanty-Gobert had bijna de nul weggeveegd: "Ik ben een winnaarstype, had Bennett graag geklopt"

Intermarché-Wanty-Gobert is nog op zoek naar de eerste zege van het jaar. Was het niet op Bennett gestuit, dan had die er gekomen in de eerste etappe in de Ronde van de Algarve. Danny van Poppel was de enige renner die in de groepssprint nog in de buurt kwam van de Ier.

Van Poppel is één van de beter presterende renners van de ploeg en onderstreepte dat nog eens met deze sprint. Al kwam die tweede plaats ook enigszins uit de lucht vallen. "Na de val van mijn broer Boy op het einde, dacht ik niet eens dat ik nog aan sprinten toe zou komen. Het ging er in de finale echt heel chaotisch aan toe." VEEL GETRAIND OP SPURT Soms is het gewoon het beste om niet te veel na te denken en op tijd aan te zetten. "Dit seizoen heb ik al een paar keer het gevoel gehad dat ik ingesloten werd in de sprint dus nu besloot ik om van ver aan te gaan. Afgelopen periode heb ik veel getraind op mijn spurt en ik ben blij dat die trainingen zich nu al uitbetalen." Al koerst uiteraard geen enkele coureur om uiteindelijk tweede te worden. "Ik ben een winnaarstype dus ik had Bennett natuurlijk gewoon graag geklopt", maakt Danny van Poppel duidelijk. "Al verzacht die tweede plaats en de hechtheid van onze ploeg de pijn wel wat."