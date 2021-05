Israel Start-Up Nation is klaar voor de Giro, en iedereen zal het geweten hebben...

Over twee dagen is het eindelijk zover, dan gaat de Giro d’Italia van start. Israel Start-Up is er volledig klaar voor, en komt volledig in het nieuw aan de start. Dat lieten ze zien in een uitgebreid promotiefilmpje op hun Twitteraccount.

In het filmpje is te zien hoe de renners de nieuwe tenues uitpakken, en er mee staan te stralen. De nieuwe tenues zijn eigenlijk bedoeld om hun nieuwe sponsor aan de wereld te laten zien. Fantini Group staat er te lezen op de wielertenues van de renners. Hopelijk kan Fantini Group de Israëlieten geluk brengen tijdens de Ronde van Italië.

We have a surprise for you!👀



Showcasing our Italian sponsor @FarneseVini, we have created a brand-new jersey for this year’s @giroditalia! Cheers! 🍷



More info and photos here: https://t.co/fVt27dyVqx

____

🇮🇹 Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro pic.twitter.com/2ApfLwfzMx