Kobe Goossens verduidelijkt eigen doelstellingen voor Giro: "Verwacht dat Evenepoel heel goed zal zijn"

Wat heeft Kobe Goossens indruk gemaakt in de Ronde van Romandië. Als hij in de Giro even sterk voor de dag komt, gaan ze er bij Lotto Soudal nog plezier aan beleven de komende weken. In Italië gaat Goossens puur voor etappewinst.

Terwijl de wielerprof uit Baal in de Ronde van Romandië resoluut voor de bergtrui ging, met succes. "In de Giro zal ik deze ambitie niet herhalen, daar ga ik resoluut voor etappewinst, vertelt Goossens aan Regiosport. "In de beginfase van de Ronde van Italië gaan we uiteraard voor onze sprinter Caleb Ewan rijden, zodat hij ook minstens één etappe kan winnen."

Ik ga er echt ritten uitpikken

Nadien mogen vier andere renners vrank en vrij hun kans gaan: De Gendt, Vanhoucke, Marczynski en... Goossens. "Ik ga er echt ritten uitpikken en in tegenstelling tot de Vuelta van vorig jaar, ga ik geen klassement najagen. In sommige bergetappes ga ik mijn tijd nemen om binnen te komen. Vanaf de tweede Giroweek bestaan er iedere dag verschillende mogelijkheden om in een vlucht mee te raken in hellende etappes."

Dat kunnen wel eens twee belangrijke weken worden in de loopbaan van de 25-jarige renner. "Dit is een hoofddoel en ik wil er alles uithalen wat erin zit. Op het vlak van landgenoten verwacht ik dat Remco Evenepoel heel goed zal zijn, maar het zal heel moeilijk worden om in zijn eerste grote ronde onmiddellijk te scoren, zeker nadat hij zo lang stil heeft gelegen."