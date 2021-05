Mollema is fit voor de Giro d'Italia: "Het is de bedoeling dat ik meteen tijd verlies"

Bauke Mollema is klaar voor de Giro, hij voelt zich fit zowel fysiek als mentaal. Ook heeft de Nederlandse renner al een strategie voor ogen, maar die is niet al te voorkomend. Zo wil hij zo snel mogelijk tijd verliezen op de rest.

Mollema is volledig klaar voor de Ronde van Italië. De Nederlander heeft een doel voor ogen, en dat is een etappe proberen winnen, zo zegt hij tijdens de podcast In Het Wiel. Om makkelijker weg te geraken in een vlucht, is het handig voor de Nederlander om al snel geen bedreiging meer te vormen voor de rest in het eindklassement. Daarom wil de Nederlander ‘meteen tijd verliezen’.

“Een etappe proberen te winnen is mijn doel, het is dan ook de bedoeling om meteen tijd te verliezen. Ik ga zeker niet stressen in de eerste dagen. In een vlakke rit ga ik mij niet laten lossen, maar het is de bedoeling om meteen op achterstand te komen want dan krijg je ook extra ruimte om in die ontsnapping te gaan. In de eerste week is er al direct een lastige finish, als je daar niet voluit gaat, kan je zomaar vijf minuten verliezen. Maar dat moet wel goed komen, op een gegeven moment is het duidelijk wie zich wel en niet met het klassement zal bezighouden”, aldus Bauke Mollema in In Het Wiel.