Ploegenpresentatie gepland twee dagen voor start van de Giro

De ploegenpresentatie voor een grote ronde, dat is toch altijd iets speciaals. Ook aan de Giro van 2021 gaat een ploegenpresentatie vooraf. Net als vorig jaar dient er wel rekening gehouden te worden met de coronamaatregelen.

De ploegenpresentatie van de Ronde van Italië vindt donderdagavond reeds plaats. Zo hebben alle renners en ploegen vrijdag nog een dag om zich in alle rust voor te bereiden op de eigenlijke start van de Giro. Die is voor zaterdag, met een korte individuele tijdrit in en rond Turijn.

START OM 18U

Ook de Belgische teams Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en Alpecin-Fenix zullen zich dus melden op de ploegenpresentatie. Die zal aanvatten rond de klok van 18u. In totaal zullen 23 ploegen de revue passeren.

De teampresentatie zal een kleine twee uur in beslag nemen. Woensdagavond hebben alle renners en stafleden nog eens een Covid-test ondergaan. De uitslagen zouden deze middag binnen moeten zijn, zodat iedereen op de teampresentatie zeker coronavrij is.