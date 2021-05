VOORBESCHOUWING: eindwinnaar Giro mogelijk ook beste jongere, spelen Evenepoel en Vanhoucke een rol?

Vorig jaar was Tao Geoghegan Hart de grote slokop in de Giro. Gaat de eindwinnaar van de Giro dus net als in 2020 met de trui van beste jongere naar huis? Kan goed zijn, al zal het wel een andere naam moeten zijn. Met Evenepoel en Vanhoucke mogen we twee Belgen voorin in dit klassement verwachten.

Geen Tao Geoghegan Hart bij Ineos in deze Giro, maar de Britse topploeg heeft nog genoeg troeven die ook de jeugd aan hun kant hebben. Voor wie het vergeten zou zijn: Egan Bernal is nog altijd maar 24. Meteen een klok van een naam die kanshebber is voor de eindzege en dus ook voor het jongerenklassement. Met Sivakov, Sosa en Daniel Felipe Martínez nog andere jonge gegadigden genoeg bij Ineos.

© photonews

Kopman bij Deceuninck-Quick.Step is João Almeida, die vorig jaar net het podium miste. Mengt de Portugees zich opnieuw in de debatten in het klassement, dan hoort hij automatisch ook bij de beste jongeren. Vanuit België hopen we uiteraard vooral dat Remco Evenepoel toch de verwachtingen kan overtreffen en meteen door de grote poort het peloton weer binnenkomt. Wie weet hangt hij dan wel de witte trui in zijn kast.

© photonews

Andere ploegen moeten het stellen met één uitmuntend talent dat in het jongerenklassement wel eens ver kan komen. Zoals bij Astana Aleksandr Vlasov, meteen ook de kopman in het algemene klassement. Vlasov behoort nog net tot de renners die in aanmerking komen voor de jongerentrui. Met zijn potentieel kan het niet anders of de 25-jarige Rus gaat in een grote ronde eens heel dicht eindigen.

Bij DSM beschikken ze over ene Jai Hindley, de nummer twee uit de Giro van vorig jaar. In het jaar van de bevestiging is de Australiër nog niet echt kunnen opvallen. Komt hij er in de wedstrijd van zijn definitieve doorbraak weer helemaal door, dan zal zijn naam ook in het jongerenklassement vooraan weer opduiken.

© photonews

Als de logica gerespecteerd wordt, zal dat bij Harm Vanhoucke ook het geval zijn. Het klimtalent van Lotto finishte vierde in het jongerenklassement in de Ronde van Catalonië en was bij de beste tien jongeren in Parijs-Nice en de UAE Tour. Niet schrikken als Vanhoucke op een hele goede dag eens ferm uitpakt. Bij Lotto zouden ze het graag zien gebeuren.

Aangezien het jongerenklassement gebaseerd wordt op het algemene rangschikking, zullen de beste jongeren in deze Giro automatisch in aanmerking komen voor de witte trui. Een verrassing komt dus niet zomaar uit de lucht gevallen, al is het de moeite om ook namen als Jorgenson, Champoussin, Cepeda, Foss en Mäder in de gaten te houden.

ONZE STERREN VOOR JONGERENKLASSEMENT UIT DE GIRO:

**** Egan Bernal

*** Aleksandr Vlasov

** João Almeida - Pavel Sivakov

* Jefferson Alexander Cepeda - Remco Evenepoel - Jai Hindley - Harm Vanhoucke