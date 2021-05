Belgische kampioenentrui weer te zien in grote ronde dankzij Dries De Bondt: "Een droom die in vervulling gaat"

Het zag er even naar uit dat de Belgische kampioenentrui niet meer in de grote ronden te zien zou zijn. Dries De Bondt reed vorig jaar immers naar de Belgische titel en zijn ploeg Alpecin-Fenix betwistte de grote ronden niet. Dat is vanaf dit jaar anders.

Ook voor De Bondt is het dus zijn eerste grote ronde. "Ik ben heel benieuwd hoe mijn lichaam gaat reageren, vooral dan in de tweede en de derde week. Het zal de eerste keer zijn dat ik zo'n lange periode opeenvolgend ga koersen. Ik vrees dat het heel zwaar gaat zijn en bereid mij voor op het ergste. Hopelijk is het dan niet zo erg."

Na de ervaring die hem wacht in de Giro kan hij dat toch al afvinken. "Voor mij was het al een droom om aan de start te komen van een grote ronde en die hopelijk goed te kunnen betwisten. Om dat dan ook nog eens in de Belgische kampioenentrui te kunnen doen, dat is een surplus. Je kunt wel zeggen dat dit een droom is die in vervulling gaat."

MET GOEDE VORM UIT KLASSIEKERS

Wie de koersstjil van De Bondt kent, weet dat hij zich wellicht niet gaat beperken tot enkel meerijden. Er mag wel wat van hem verwacht worden. "Het grootste voordeel is dat ik met een goede vorm uit de klassiekers kom en dat ik die vorm heb kunnen doortrekken om zo de Giro in te gaan."

Welke kansen ziet hij in het verschiet? "Ik denk dat we als team één van de kanshebbers zijn om in de sprintersritten enkele keren dicht te eindigen met Tim Merlier. Mijn focus zal er in liggen om Tim zo goed mogelijk te assisteren, maar daarna zie ik voor mezelf ook kansen. In week 2 en 3 zijn er ritten waarvan de uitkomst niet zeker is. Ik denk dat dat het soort ritten zijn waarin een type zoals ik het peloton wel eens zou kunnen verrassen."