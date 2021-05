Fransman wint na indrukwekkende solo etappe in Ronde van Rwanda, 4 op 6 voor B&B Hotels

De 6de etappe van de Ronde van Rwanda was een zware rit met veel hoogtemeters. Dat maakt de zege van Pierre Rolland des te indrukwekkender. De Fransman kwam vandaag als eerste boven op Mount Kigali en pakte twee minuten op het peloton.

Vandaag stonden er in de zesde etappe van de Ronde van Rwanda twee beklimmingen op van eerste categorie en een aankomst op Mount Kigali, het laatste stuk op de berg van Kigali is 5700 meter lang en stijgt 6,7 procent gemiddeld. Het was dus een rit waar de klassementsmannen zich konden laten gelden.

Het was de Fransman Pierre Roland die echter als eerste over de finish reed in Kigali. Rolland is een renner van B&B Hotels, een Franse ploeg. Met Rolland die vandaag een etappe won in de Ronde van Rwanda is het al de vierde zege voor de wielerploeg. 4 op 6 dus voor de Fransen, met zo’n cijfers kan je thuiskomen.