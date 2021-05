Mathieu Van der Poel zet op indrukwekkende wijze shorttrack op zijn naam

In het Duitse Albstadt wordt dit weekend de wereldbeker mountainbike op gang getrokken. Vandaag won Mathieu Van der Poel indrukwekkend de shorttrack.

De eerste twee manches van de wereldbeker mountainbike worden door Mathieu Van der Poel gebruikt om een goede startpositie voor de Olympische Spelen te veroveren.

In de shorttrack liet Mathieu Van der Poel alvast zien dat hij er helemaal klaar voor is. Nadat hij in de eerste zes ronden al enkele prikjes uitdeelde, reed hij in de slotronde iedereen naar huis. Koretzky en Schurter werden tweede en derde.

Voor Van der Poel moet het van de eerste keer raak zijn, want hij rijdt alleen maar de wedstrijden in Albstadt en Nove Mesto mee.