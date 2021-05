Morgen maakt hij zijn debuut in een grote ronde: "Het zal overleven worden in die etappes"

Gianni Vermeersch rijdt zaterdag in de Giro voor het eerst mee in een grote ronde. Het is bang afwachten wat het zal geven, maar hij kijkt uit naar de nieuwe ervaring.

Het is koffiedik kijken hoe het allemaal zal verlopen voor Gianni Vermeersch. “Mijn langste rittenkoers tot nu toe was de Tirreno-Adriatico. Dat was zeven dagen, nu is het drie keer zo lang”, vertelt Vermeersch aan KW.

Al is niet alleen de duurtijd het grootste struikelblok. “Normaal ben ik wel iemand die goed recupereert in een meerdaagse en dit voorjaar ben ik goed uit de Tirreno gekomen. Dat zijn wel zaken die vertrouwen geven, maar sowieso blijft het afwachten. Het wordt ook mijn eerste kennismaking in koers met het echte hooggebergte en als je kijkt naar het deelnemersveld, dan denk ik niet dat je me daar vooraan zal zien. Het zal vooral overleven worden in die etappes.”

De West-Vlaming ziet echter wel enkele opportuniteiten. “Er zijn een aantal aankomsten meer op maat van de punchers, ik denk dat die me wel moeten liggen. Of als de betere sprinters gelost worden en ik kan er blijven aanhangen, dan komen er misschien ook kansen. En er is de 11de rit over grindwegen, dat is ééntje die al met stip staat aangeduid.”