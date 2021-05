Alice Barnes spurt naar de overwinning in Setmana Valenciana

Na die eerste zware rit - gewonnen door Annemiek van Vleuten - is het in Setmana Valenciana voor de tweede dag op rij een groepssprint gewonnen. Vrijdag speelde Alice Barnes daarin geen rol van betekenis. Deze keer wel: Barnes was de snelste in Valencia.

Een etappe van Sagunto naar Valencia kreeg het vrouwenpeloton in Setmana Valenciana voorgeschoteld. In de 120 kilometer onderweg werd er door geen enkele renster een definitief verschil gemaakt. Aan de meet moest er dus gesprint worden voor de zege. Alice Barnes van Canyon had de beste sprint in huis en kon haar vuist ballen: de overwinning was een feit. Andere sprintsters van onder meer Movistar en Bizkaia beten in het zand.