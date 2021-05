Fransmannen Boileau en Geniez doen gooi naar winst maar Colombiaan is het rapst in tijdrit in Rwanda

Alexandre Geniez kennen we nog van bij zijn AG2R-periode. Inmiddels rijdt de Fransman voor Total Direct Energie. Geniez had zijn huidige werkgever graag een overwinning bezorgd in de tijdrit in de Ronde van Rwanda. Enkele renners waren nog sneller, de Colombiaan Restrepo reed het rapst.

Niet enkel in de Ronde van Italië dus een tijdrit op het programma, ook in de Ronde van Rwanda. Daar was dat de zevende en voorlaatste etappe. Het was wel een hele korte tijdrit van slechts 4,5 kilometer, op de Muur van Kigali. Wie die Muur het snelst omhoog reed, was dus automatisch winnaar van de tijdrit. Colombianen kunnen vaak wel een bergop en dat onderstreepte Restrepo. Er zat minder dan een seconde tussen de tijd van Restrepo en de Amerikaan Hoehn, maar Restrepo was wel degelijk de snelste. NET GEEN DUBBELSLAG Boileau werd derde en gaf op beiden een seconde toe. Geniez was vierde op vijf seconden van de ritwinnaar. De Spanjaard Rodriguez gaat als leider de laatste etappe in met een voorsprong van vijf seconden op Restrepo.