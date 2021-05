Sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert weer onfortuinlijk tweede: "Bennett perfect gegangmaakt door Mørkøv"

Ze zijn bij Intermarché-Wanty-Gobert nu al twee keer deze week dicht bij die zege geweest. Met Bennett als tegenstander is het natuurlijk geen evidente zaak voor Danny van Poppel. Zeker omdat die ene Mørkøv als lead-out heeft. Van Poppel is wel ook tevreden over zijn eigen ploeg.

"Allereerst sta ik erop om de hele ploeg te bedanken voor het prachtige werk dat ze geleverd hebben", opent Danny van Poppel na zijn tweede tweede plaats in drie dagen. "Met speciale vermelding voor mijn broer Boy die het fantastisch gedaan heeft. Maar deze tweede plaats is er eentje van de hele ploeg." Er heerst dus ook wel deels tevredenheid. En respect voor de kwaliteiten voor die geweldige lead-out van Deceuninck-Quick.Step. "Ik vond mijn sprint oké maar nu ook weer niet super, om eerlijk te zijn. Bennett werd perfect gegangmaakt door Morkov maar desondanks kwam ik nog sterk opzetten. Ik verlies hier van de beste sprinter ter wereld, dat is niets om me voor te schamen." De ploeg wordt steeds sterker en dat is leuk om te zien Van Poppel mag inderdaad fier zijn op zijn eigen prestaties, ook al blijft de ultieme beloning voorlopig nog achterwege. "Deze week heb ik me volop in het sprintgewoel kunnen smijten en ben dan ook heel blij met mijn Ronde van Algarve tot nu toe. De ploeg wordt steeds sterker en dat is leuk om te zien."