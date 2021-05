Trainingspartner van Evenepoel is duidelijk: "Ik geloof dat hij op het einde van die 3 weken in roze trui kan blinken"

Is Remco Evenepoel er echt klaar voor en is hij al tot veel in staat? Een trainingspartner van Evenepoel laat er niet de minste twijfel over bestaan. De 19-jarige Siebe Roesems acht het goed mogelijk dat Evenepoel binnen drie weken eindwinnaar is van de Ronde van Italië.

"Hij heeft mentaal en fysiek heel wat moeten doorstaan. In de eerste weken was het zelfs niet zeker of Remco nog zou kunnen presteren. Maar hij heeft een harde kop en heeft het goed aangepakt. Het ging zeker niet van een leien dakje, het was met ups en downs. Maar hij is zeker in staat om op zijn beste niveau te presteren", vertelt Roesems over Evenepoel aan Sporza.

Roesems heeft van op de eerste rij de progresie kunnen aanschouwen die Evenepoel de voorbije maanden gemaakt heeft. "Elke week zette hij stappen waar andere wielrenners langer over doen. Het eerste trainingsritje begon met een gemiddelde snelheid van 30 km/u. Een week later was dat al 32 km/u. Je voelde dat die power snel terug was."

ONGELOFELIJKE SOUPLESSE

Hoe zie je juist dat hij in vorm is? "Remco heeft van zichzelf een ongelofelijke souplesse. Naarmate hij meer in vorm kwam, schoot die souplesse de lucht in. Hij vloog met een bepaald gemak over het Pajottenland. Ook in de Ardennen en op stage in Spanje toonde hij die souplesse. Ook in zijn berichten merk je dat hij er echt klaar voor is. Zijn moraal zit hoog en dat is heel tof om te zien."

Dat is misschien de belangrijkste indicator. "Als hij aan de start staat, is het om het beste van zichzelf te geven. Ik geloof dat hij op het einde van die 3 weken in die roze trui kan blinken. Maar we mogen ons daar niet op vast pinnen. Het is zeker geen schande als hij die niet zou halen. We moeten hem de tijd te geven om er terug in te komen."