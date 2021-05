🎥 Ongelooflijk, Ganna heeft zelfs nog de tijd om het publiek te groeten

Dit seizoen leek hij niet meer zo onklopbaar als vorig jaar, maar wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna degradeerde de tegenstand in de openingstijdrit van de Ronde van Italië.

Hoe korter de tijdrit, hoe korter de verschillen aan de finish zijn. Die theorie gaat op voor eidereen in de daguitslag, behalve voor Filippo Ganna. De Italiaan was maar liefst 10 seconden sneller over een afstand van 8,3 kilometer.

In de laatste kilometer wist Ganna al hoe laat het was en nam hij zelfs een seconde de tijd om het publiek even te groeten. Als thuisrijder is de Ronde van Italië de belangrijkste koers van het jaar voor Ganna. Vorig jaar reed hij ook rond in de roze trui en won hij 4 etappes (waarvan 3 tijdritten).