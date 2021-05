Spanjaard van Team Total Direct Energie wint slotetappe en is ook eindwinnaar Tour du Rwanda

In de Tour du Rwanda stond vandaag de slotetappe op het programma. In deze rit toonde Cristián Rodríguez zich de sterkste. De Spanjaard van Team Total Direct Energie is meteen ook de eindwinnaar.

Er stond nog een lastige slotrit op het programma in de Tour du Rwanda, maar leider Cristián Rodríguez maakte een goede indruk. Hij ging er alleen vandoor en hij kwam ook solo als winnaar over de streep. Cristián Rodríguez is zo ook de eindwinnaar van de Tour du Rwanda. De Colombiaan Jhonatan Restrepo eindigt op de tweede plaats en De Canadees James Piccoli vervolledigt het podium in Rwanda.