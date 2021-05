Sprint Merlier meteen naar eerste zege in Ronde van Italië?

Na de tijdrit van zaterdag, een obligatoir nummertje voor veel renners, staat zondag de eerste rit in lijn op het programma in de Giro.

De organisatie begint kalm aan deze Ronde van Italië. De tweede etappe van de Giro bedraagt slechts 179 kilometer en is vrijwel helemaal vlak. De aankomst ligt in Novara waar de eerste massasprint van deze Giro gereden zal worden.

In het oog houden

Lotto Soudal heeft met Caleb Ewan een van de snelste mannen van het peloton mee. Bovendien is Ewan een man met een missie want de Australiër wil dit jaar in elke grote ronde een etappe wegkapen. Hoe vroeger hij eraan begint, hoe beter voor de gemoedsrust.

© photonews

Dan zal hij wel moeten opboksen tegen Tim Merlier. het is de eerste keer dat Merlier een grote ronde rijdt maar hij is wel een van de snelste sprinters van België. In de Tirreno van 2020 versloeg hij al eens de wereldtop maar een zege in een grote ronde zou zoveel mooier zijn.

Bij Jumbo-Visma kunnen ze op twee paarden wedden. Met Dylan Groenewegen hebben ze een renner bij die zo'n anderhalf jaar geleden de allersnelste van het peloton was. Maar Groenewegen heeft door het Jakobsen-incident al meer dan een half jaar niet meer gekoerst. Verder heeft de Nederlandse formatie ook nog David Dekker mee. Dekker is nog maar 23 jaar maar won dit jaar al wel een etappe in de UAE Tour.

De Europese en Italiaanse kampioen staat ook aan de start van deze Giro. Als thuisrijder wil Giacomo Nizzolo absoluut zijn trui laten zien aan het thuispubliek. Bovendien werd Nizzolo al ontelbare keren 2e maar kon hij nog nooit een Giro-etappe op zijn naam zetten.

En verder...

Er is nog meer snel geweld aanwezig in het peloton, maar het is nog maar de vraag of zij ook daadwerkelijk voor de overwinning zullen meesprinten. Peter Sagan zal zich zoals vaak wel smijten in de laatste rechte lijn maar zijn topsnelheid lijkt niet meer hoog genoeg te zijn. Hetzelfde geldt voor Elia Viviani en Fernando Gaviria.