Dag per dag schuift Remco Evenepoel op: Belg van Deceuninck-Quick.Step staat nu al in de top drie

Elke dag in deze Giro heeft Remco Evenepoel al een zaakje gedaan. Haast onopgemerkt gaat het voorbij, al maakt dat het niet minder belangrijk. Ook in de derde etappe wist Evenepoel een plaatsje te winnen in het algemeen klassement.

De Giro begon voor Evenepoel uiteraard met die zevende plaats in de tijdrit waardoor hij al tijdswinst boekte ten opzichte van enkele klassementsmannen. Voor de eerstvolgende verschuivingen leek het dan wachten op een bergrit. Evenepoel is echter ook in de dagen na de tijdrit al gestegen in het klassement.

Door de bonificatieseconden die de Girodebutant pakte in rit 2, steeg hij al naar de vierde plaats. Aan de aankomst van de derde rit in Canale was Evenepoel de nummer 3 uit de Giro. Edoardo Affini, die bij aanvang van de rit tweede stond, viel immers vooraan weg in de stand.

ENKEL GANNA EN FOSS NOG VOOR EVENEPOEL

De Italiaan van Jumbo-Visma kwam binnen in een groepje met gelosten op meer dan negen minuten van ritwinnaar Van der Hoorn. Op de leider na - het roos blijft van Ganna - waren er verschuivingen in de hele top tien van het klassement. Door het wegvallen van Affini gaat Evenepoel dus van plek 4 naar 3. Enkel leider Filippo Ganna en de Noor Tobias Foss staan nog voor hem.