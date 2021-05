Evenepoel al met klassement in zijn hoofd? Dankzij boni's al de top vijf in

Voor aanvang van de Giro hielden Remco Evenepoel en Deceuninck-Quick.Step de druk af. Na een paar dagen wijst alles er al op dat het rijden van een klassement toch wel in zijn achterhoofd zit. Hij doet alles wat hij kan om zich nu al zo goed mogelijk te positioneren.

Een opvallend moment tijdens de tweede Girorit brak aan bij de tussensprint na ruim 150 kilometer koers. De vroege vlucht was op dat moment al teruggegrepen. Zo lag er plots een kans om bonificatieseconden te pakken in de tussensprint.

Leider Filippo Ganna was logischerwijs bij de les: de Italiaan pakte drie bonificatieseconden om zich nog wat steviger in het roze te nestelen. Maar wie was de eerste renner in zijn wiel? Niemand minder dan Remco Evenepoel. Die pakte daar dus twee bonificatieseconden. Als je niet aan de leiding rijdt, doe je dat wellicht niet als je geen klassementsambities hebt.

EEN SPRONGETJE

Na de tijdrit in Turijn merkte Evenpoel overigens ook meteen op dat hij (en Almeida) al een twintigtal seconden pakten ten opzichte van... bepaalde klassementsmannen. Die twee bonificatieseconden doen Evenepoel meteen een sprongetje maken: hij gaat van positie 7 naar positie 4 in de algemene rangschikking. Evenepoel staat nu in dezelfde tijd als ploegmaat Almeida, op twintig seconden van leider Ganna.