Sagan de grote favoriet vandaag: "De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde"

Peter Sagan is zo een aanvaller die op een parcours als deze wel eens met de ritzege zou kunnen gaan lopen. Hij wordt voor velen beschouwd als dé grootste kanshebber op de ritzege van vandaag. Al kan het weer wel een negatieve rol gaan spelen.

“Ik ga vandaag mijn best doen, we zien wel wat er komt. De weersomstandigheden zijn niet zo goed, maar dat is natuurlijk voor iedereen zo”, aldus Peter Sagan in een interview voor de start van vandaag in de derde etappe van de Ronde van Italië. Afwachten wat de Slowaak vandaag kan betekenen.

🎙️ @petosagan: "Today we will see. Try our best. Also, the weather is not really nice, but it’s for everyone the same, and we’ll see how it’s going."



