Van der Poel kon niet over limiet gaan, maakt zich geen zorgen voor Spelen: "Om te winnen moet ik 110 procent zijn"

Mathieu van der Poel weet dat hij op de Olympische Spelen in Tokio top zal zijn. Dat stelt hem gerust. In Albstadt was dat topniveau bij zijn rentrée in het mountainbike er nog niet. Van der Poel moest zich in de cross-country tevreden stellen met een zevende plek.

Van der Poel had tijdens de wedstrijd te kampen met enig fysiek ongemak. "Ik had op de oplopende stukken last van mijn rug, daardoor kon ik niet over mijn limiet gaan. Ik moest telkens weer gaan zitten. Ik wil het niet als excuus gebruiken", benadrukt Van der Poel wel in HLN. "Mijn positie op een mountainbike is helemaal anders dan op een wegfiets, het is een andere manier om je kracht over te brengen."

SHORTTRACK GEEN REFERENTIE

Vrijdag had de voormalig Europees kampioen in de cross-country nog de shorttrack in Albstadt gewonnen. "Dat is geen referentie voor deze wedstrijd. iK hoop dat ik in Nové Mesto al mijn voordeel doe met dit anderhalf uur afzien."

Aan het weer lag zijn zevende plaats in Albstadt ook niet. "De warmte is voor iedereen gelijk. De ene kan daar wat beter tegen dan de andere. Om echt te winnen in het mountainbike moet ik 110 procent zijn, dat ben ik nog niet. Voor Tokio zal ik een hoogtestage hebben gedaan, de Ronde van Zwitserland en de Tour de France gereden, dan zal ik conditioneel wel die 110 procent zijn."