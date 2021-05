Vermeersch eindigt zesde in Canale: "Veelbelovend voor wat nog komen moet"

Gianni Vermeersch kwam in Canale als derde over de meet, en dat is een onverhoopt goed resultaat voor de Belgische renner van Alpecin-Fenix. Vermeersch had naar eigen zeggen niet gedacht dat hij al zo vroeg in de ronde een ereplaats zou kunnen rijden.

De Giro begon goed voor Alpecin-Fenix, Tim Merlier die al een ritwinst boekte en Vermeersch die een goed resultaat reed in de derde rit. Normaal ging Alpecin-Fenix weer gokken op Merlier voor de sprint in Canale, maar door de zware slotklimmen aan het einde van de koers, moest de Belgische sprinter lossen. Gianni Vermeersch had dus de vrijheid om voor eigen succes te gaan.

Onze landgenoot eindigde op een verdienstelijke zesde plaats, daar was Vermeersch wel tevreden mee. “Zo vroeg een ereplaats pakken, had ik niet verwacht. Dit is veelbelovend voor wat nog komen moet. In de sprintetappes zetten we uiteraard alles op Tim, maar de andere dagen mogen we zelf iets proberen. Afhankelijk van wie zich goed voelt, want dit is voor ons allemaal nieuw, drie weken aan een stuk koersen”, aldus Gianni Vermeersch in een interview met Wielerflits.