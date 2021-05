Remco Evenepoel tevreden ondanks wat secondenverlies: "Ik heb het goed gedaan"

Remco Evenepoel gaf in de vierde rit van de Giro een goede indruk, maar moest in de slotfase toch een handvol seconden prijsgeven op de andere favorieten.

De omstandigheden waren verre van ideaal in de vierde etappe. Regen en wind waren de grote spelbrekers. "Het was een moeilijke dag, zeker door het weer”, klinkt het bij Remco Evenepoel. “Eerlijk gezegd was het een vrij zware finale. Ik voel echt dat ik dit al een hele tijd niet meer gedaan heb: korte en hele intense inspanningen in een finale.”

Evenepoel leek vlot mee te gaan, maar moest in het slot toch wat prijsgeven. “Ik heb mijn best gedaan. Ik wilde ook niet per se blijven volgen en dan toch ineenstorten. Ik wilde zo weinig mogelijk tijd verliezen. Wat dat betreft heb ik het goed gedaan met tien seconden tijdverlies ten opzichte van de favorieten. Ik heb niets om over te klagen.”

Na negen maand afwezigheid dit laten zien is dan ook een knappe prestatie. “De jongens deden het gedurende de dag uitstekend en hielden me uit de problemen. Mijn lichaam moet opnieuw gewoon worden aan regenachtige omstandigheden en koersen van lange afstanden. Ik ben wel blij."