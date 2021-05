Team moet afhaken voor Circuit de Wallonie, ook leider Bingoal Cycling Cup niet van de partij

Total Direct Energie zal donderdag niet aan de start van Circuit de Wallonie verschijnen. De Franse ploeg zit met een positieve coronatest in de ploeg.

Het Circuit de Wallonie is de derde manche van de Bingoal Cycling Cup. De koer wordt donderdag gereden met start en aankomst in Mont-sur-Marchienne. Goed voor bijna 195 kilometer.

De laatste editie werd in 2019 gereden en toen was de Fransman Boudat de winnaar. Hij reed toen in de kleuren van Total Direct Energie, de ploeg die nu forfait moet geven door een positieve coronatest in de ploeg.

Tim Wellens komt aan de start van de Circuit de Wallonie, net als Jasper Philipsen en Oliver Naesen. Momenteel staat Tim Merlier aan de leiding, maar hij kan die leidersplaats niet verdedigen omdat hij momenteel in de Giro rijdt.