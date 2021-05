Vier landgenoten kleuren mee de vierde etappe in de Giro

In de Giro d'Italia is een kopgroep van 25 renners gevormd, waaronder ook vier Belgen, nadat twee landgenoten voor de eerste ontsnapping hadden gezorgd.

Quinten Hermans en Victor Campenaerts zetten de vlucht van de dag op poten. Onze twee landgenoten gingen er alleen van door, maar kregen niet zomaar een vrijgeleide van het peloton.

Een grote groep, met onder andere Andrea Vendrame (AG2R), Nicolas Edet (Cofidis), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Koen de Kort (Trek Segafredo), Valerio Conti en Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), sloot even later aan bij Hermans en Campernaerts.

25 renners in de kopgroep, met vier landgenoten: Victor Campenaerts, Quinten Hermans, Louis Vervaeke en Pieter Serry. Campenaerts is de beste Belg in het klassement van de kopgroep. Hij volgt op 35 seconden van leider Ganna.