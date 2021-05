Almeida nadat hij meer dan vier minuten aan de broek kreeg: "Ik vond het toch nog plezant"

Van het zogenaamde kopmanschap van João Almeida bij Deceuninck-Quick.Step schiet na enkele dagen al niet veel meer over. De Portugees reed wel een goede tijdrit, maar zakte dinsdag al volledig door het ijs. Meer dan vier minuten gaf hij toe op de beste klassementsmannen.

Op Instagram reageerde Almeida er eerder filosofisch op. "Het was niet mijn dag, maar het is altijd een plezier om deel uit te maken van deze groep en ik vond het toch nog plezant", aldus de nummer vier uit de Giro van 2020. "Het is nog een lange weg tot Milaan."

Het is op momenten als deze dat een wielrenner nood heeft aan de steun van de mensen rondom hem. "Een enorme dankuwel aan iedereen die me steunt in deze minder goede momenten. Dit is wielrennen: soms gaat het goed, soms niet. Nog 17 dagen te gaan."