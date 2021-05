Christian Prudhomme laat zich niet echt positief uit over Tour de France voor vrouwen

Tourbaas Christian Prudhomme heeft bevestigd dat er volgend jaar een editie van de Tour de France voor vrouwen komt.

Vorig jaar gaf UCI-voorzitter David Lappartient al mee dat er een Tour de France voor vrouwen op komst was. Hoe lang die zal duren en wanneer die er komt, is nog koffiedik kijken. Het enige wat voorlopig geweten is, is dat het na de editie van de mannen zou zijn.

Tourbaas Christian Prudhomme liet zich niet echt positief uit over het voorstel. Hij gaf mee dat het de bedoeling is dat als je iets opstart, dat het honderd jaar later nog bestaat. “Maar indien de organisatie verlieslatend is, dat alles zal eindigen zoals in 1989.”

Ook op de vrouwenversie van Parijs-Roubaix is het nog altijd wachten. Vorig jaar en dit jaar werd die geschrapt, maar normaal zou er dit najaar wel een editie voor vrouwen komen.