Dit heeft de vijfde Girorit te bieden: Tim Merlier krijgt kans op een tweede sprintzege in Cattolica

De straffe sprintzege van Tim Merlier in Novara ligt nog vers in het geheugen. Komt daar in Cattolica een tweede nummertje van Merlier bij? Het kan wel, want de verwachting is dat de rit uitdraait op een massasprint. Gezien zijn overmacht in de vorige spurt, is Merlier weer kandidaat-winnaar.

De start van de vijfde etappe van de Giro wordt gegeven in Modena, een stad die wel vaker dienst doet als startplaats in de Ronde van Italië. Na bijna zeventig kilometer passeren de renners in Imola, bekend van zijn Formule 1-circuit en niet zo lang geleden nog het decor van het WK wielrennen. Kort nadien ligt een eerste tussensprint.

Het is een nagenoeg volledig vlakke etappe. Moeilijk te zien dus hoe het iets anders kan worden dan een massasprint. Het zou een stunt van formaat zijn als een vroege vlucht er in slaagt om voorop te blijven. Strijd voor het puntenklassement kan wel interessant zijn. Op een kleine veertig kilometer van de aankomstl igt nog een tweede tussensprint. De puntentrui is nog steeds in handen van Merlier.

SPRINT VAN VER GEEN PROBLEEM VOOR MERLIER

Die zal zich ook smijten wanneer het na 177 kilometer dus tot een massasprint komt. In de vier sprints die hij dit jaar al gewonnen heeft, stond er geen maat op Merlier. In Novara bewees hij nogmaals ook een sprint van ver mooi te kunnen afronden. Het geloof in eigen kunnen is bij de snelle man van Alpecin-Fenix ook duidelijk omhoog gegaan. Wie hem wil kloppen, zal dus sterk uit de hoek moeten komen.

Van Caleb Ewan mag er uiteraard ook iets verwacht worden. De Australiër kon bij die eerste sprint niet echt een rol spelen door een mindere positionering met de ploeg. Op papier blijft Ewan de snelste man. Als hij deze keer wel goed zit, is ook hij een grote kandidaat op ritwinst in Cattolica.

VAN NET NIET NAAR NET WEL?

De andere kanshebbers? De mannen voor wie het net niet was in Novara, zoals Nizzolo en Viviani. Gaviria belandde toen bijna in de barrières na contact met een eigen ploegmaat. Hopelijk voor de Colombiaak kan hij nu wel bewijzen wat hij waard is. Sagan kon nog niet echt zijn beste sprint rijden, maar was wel al een keertje vijfde en derde in een rit. De andere ploegen moeten hopen op een verrassing.