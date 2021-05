Paarse trui Tim Merlier met ontspannen richting tweede sprinterskans: "Een hele hectische finale"

Het went wel: een Belg in die paarse puntentrui zien in de Giro. De trui zit nog stevig om Tim Merlier zijn schouders. Stel je voor dat hij in die paarse trui een tweede etappezege kan vieren. In elk geval heeft hij een voordeel: hij heeft al gewonnen, de andere sprinters nog niet.

Een volledig vlakke etappe krijgen de renners voorgeschoteld. Tim Merlier dacht aan de start dat daarom de animo beperkt zou blijven. "Ik vermoed dat het er rustig aan zal toegaan", vertelde Merlier aan HLN. "Tenzij ze er echt zin in hebben, maar ik verwacht dat eigenlijk niet. Ik denk dat iedereen wel nood heeft aan 'recuperatie."' Dat is meteen een verwijzing naar de etappe van dinsdag en hoe zwaar die was. Is die ook bij hem in de benen gekropen. "Ik voel dat ook, ja." Merlier weet alvast wat hem aan aankomstplaats Cattolica te wachten staat. "Het is een hele hectische finale: veel draaien en keren, een paar rondepunten, smal." LEAD-OUT IN HET OOG HOUDEN Druk ligt er niet meer op zijn schouders. "Ik was naar hier gekomen om een ritoverwinning te pakken. Ik heb die al op zak. Ik kan met een ontspannen gevoel - in de mate van het mogelijke - van start gaan. Ik voel me alleszins goed." Wie of wat gaat hij straks in het oog houden? "Goh... Mijn lead-out."