Trekt Tim Wellens zijn succes in andere Waalse koersen donderdag door? Lotto Soudal klaar met het huiswerk

Terwijl het in de Giro nog op zoek is naar een eerste zege, maakt Lotto Soudal zich ook voor een Waalse koers op. Donderdag staat immers Circuit de Wallonie op het programma. Tim Wellens maakt deel uit van de selectie van Lotto en die heeft wel iets met koersen in Wallonië.

Tim Wellens won in 2018 immers een etappe en het eindklassement in de Ronde van Wallonië. Dat was natuurlijk een rittenkoers. In 2017 was Wellens de beste in de Grand Prix de Wallonie. Circuit de Wallonie staat nog niet op zijn palmares. Daar kan donderdag misschien iets aan gedaan worden.

Wellens zal in elk geval aan de start verschijnen. Een andere naam van wie we mogelijk iets kunnen verwachten is Florian Vermeersch. Die reed een verdienstelijke Brugge De Panne en E3, maar reed nadien geen koers meer uit in het voorjaar.

De vijf andere Lotto-renners aan de start van Circuit de Wallonie zijn Steff Cras, Sébastien Grignard, Matthew Holmes, Sylvain Moniquet en Gerben Thijssen.