Waarom Remco Evenepoel de Giro niet zal winnen: "Ze willen hem zo snel mogelijk onder druk zetten"

Remco Evenepoel droomt van de eindzege in de Giro d'Italia, maar volgens Axel Merckx zal dat niet dit jaar gebeuren.

Remco Evenepoel heeft gisteren in de eerste bergrit afgezien, maar veel kan je hem gezien zijn situatie de voorbije maanden niet kwalijk nemen. “Remco is een ontzettend ambitieuze man, dat weten we”, zegt Axel Merckx in Het Nieuwsblad. “Hij zal zeker en vast Bernal, Landa en Vlasov hebben willen volgen toen die ervandoor gingen.”

Dergelijke fases zijn cruciaal in een rittenkoers als de Giro. “Als je de Giro wil winnen, moet je trouwens in zo'n situatie mee zijn. Bon, het is geen ramp, maar hij moet wel beseffen dat die andere toppers elke mogelijkheid die ze zullen krijgen ook zullen pakken. Die tegenstrevers zijn echt wel bezig met zo snel mogelijk druk zetten op Remco.”

En dus zullen ze proberen om misbruik te maken van de situatie waarin Evenepoel zit. “Ze weten dat hij weinig wedstrijdritme heeft, ze weten dat hij sterk is, maar tegelijk niet de meest explosieve renner is. Ze zullen daarom vroeg in deze Giro willen scoren tegen Remco. En wees maar zeker dat ze dat ook zullen doen als er afdalingen zijn en Remco er alleen voor staat.''