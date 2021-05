Caleb Ewan laat zich niet verrassen en spurt de rest los uit het wiel: tweede keer feest bij Lotto Soudal

Na de eerste bergrit in de Giro volgde er een derde afspraak voor de sprinters. Caleb Ewan was na zijn eerste zege dus dé man om in het oog te houden en was ook ditmaal veruit de snelste. Ritzege nummer twee in deze Giro dus voor Ewan en Lotto Soudal.

Het Giropeloton trok zich op gang zonder Pozzovivo, slachtoffer van een dubbele valpartij. Wel nog erbij: Simon Pellaud, Umberto Marengo en Mark Christian. Dat trio trok ook al snel in de aanval. Slechts drie renners voorop, gemakkelijk te controleren voor de sprintersploegen dus. Pellaud en Marengo toonden hun aanvalslust al vaker tijdens deze Giro. Het zag er dan ook geen moment naar uit dat het peloton verrast kon worden. De drie leiders vatten de laatste zestig kilometer aan met een voorsprong van iets meer dan twee minuten. Op ruim vijftien kilometer van de aankomst was het verhaal van de drie definitief voorbij. GAVIRIA SPEELT OP DE VERRASSING Op iets meer dan anderhalve kilometer van de finish was er nog een oplopend stuk. Oss riep een mannetje van Eolo-Kometa tot de orde en zo kon er toch gesprint worden. Gaviria zette verrassend aan van ver. Ewan timede zijn inspanningen nog perfect en kwam helemaal los toen hij echt op volle snelheid kwam. Geen maat dus op Ewan, die overtuigend naar zijn tweede zege in deze Giro spurtte. Cimolaj en Merlier werden tweede en derde.