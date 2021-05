Ploegleider BikeExchange uit Giro gezet na aanrijding: "Blij dat Serry ongedeerd is"

Team BikeExchange moet de Ronde van Italië dus verder zonder hun Australische ploegleider. Pieter Serry is gelukkig ongedeerd na de aanrijding, en kan de Ronde van Italië gewoon afmaken. Na het bizarre voorval hebben Team BikeExchange en Gene Bates hun excuses aangeboden aan Deceuninck–Quick-Step en Pieter Serry.

"Onze ploegleider is zich meteen gaan excuseren bij Pieter Serry en zijn ploeg Deceuninck-Quick Step. We zijn erg blij dat Serry de etappe nog tot een goed einde heeft kunnen brengen", aldus het Australische wielerteam, Team BikeExchange.

Impressed by all your messages of support. I’m feeling okay and was able to finish the stage today. Thank you to @GreenEDGEteam for the apologies 🤝. I’m happy to continue this @giroditalia with our strong #WolfPack! 💪 pic.twitter.com/fiG4HwhzgM