Veldrijder Thijs Aerts moet mogelijks vingerkootje laten amputeren: "Wellicht enige mogelijkheid"

Veldrijder Thijs Aerts moet wellicht in de komende weken een vingerkootje laten amputeren.

Het was teammanger Sven Nys die het nieuws vertelde tijdens de uitzending van de Circuit de Wallonie.

“Dit is nog het gevolg van een val van Thijs net voor de kampioenschappen in het veld”, vertelde Nys. “Bij een ongeval op training geraakte de vinger van Thijs geplet met een verbrijzeld vingerkootje als pijnlijk gevolg. Er werd geopteerd om een pin te steken in een poging om het vingerkootje te redden.”

De renner blijft evenwel veel pijn hebben. “Thijs kan zijn trainingen afwerken, was er op stage in Mallorca ook bij en is conditioneel in orde. Maar je ziet dat hij die vinger mijdt omdat de pijn blijft duren. We vrezen dat een amputatie van het vingerkootje de enige mogelijkheid zal zijn om pijnvrij te koersen.”

De amputatie zal zijn carrière niet in gevaar brengen. Of en wanneer het zover komt, is nog niet helemaal duidelijk.