Net geen overwinning voor Ben Hermans: landgenoot wordt tweede in koninginnenrit Ronde van Hongarije

Ben Hermans is er niet in geslaagd om de koninginnenrit van de Ronde van Hongarije op zijn naam te zetten. Onze landgenoot moest tevreden zijn met de tweede plaats. De overwinning was uiteindelijk voor Damien Howson.

Ben Hermans heeft zich getoond in de koninginnenrit van de Ronde van Hongarije. Onze landgenoot ging de strijd aan met Damien Howson, maar de Australiër van Team BikeExchange was uiteindelijk de sterkste. Howson haalde het met een kleine tien seconden voorsprong op Hermans. De Italiaan Antonio Tiberi van Trek-Segafredo eindigde op de derde plaats, terwijl er met Laurens Huys nog een landgenoot in de top 10 is geëindigd. Hij werd zesde.