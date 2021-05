🎥 Niet Nibali maar wel andere Italiaan van Trek-Segafredo imponeert bergop: "Bernal was van een ander niveau"

Nibali kende geen ideale voorbereiding door zijn polsbreuk. Toch strijdt een Italiaan tegen Bernal & co in de bergen in de Giro namens Trek-Segafredo. Giulio Ciccone is bij het kransje renners dat voorlopig het meest in de buurt kan blijven van de Colombiaan.

"Het was zeker een zware etappe. Het was ongeveer zeventig kilometer volle bak rijden. Ik ben heel tevreden, want ik was mee met de klassementsmannen", vertelt Ciccone over de negende rit in de Giro. "Het was een goede dag als ploeg. We hadden Bauke Mollema mee in de ontsnapping. In het peloton deden Vincenzo, ik en de anderen uit de ploeg het goed."

Ciccone komt zelf de top vier van het klassement binnen, maar blijft met de voeten op de grond. "Er staan nog veel renners binnen dezelfde minuut. Het is nog een lange Giro. Het was wel een belangrijke etappe. We mochten niet veel tijd verliezen en konden de conditie nog eens testen."

In de ultieme finale was Ciccone diegene die het langst meekon met Bernal. "Ik zat in het wiel van Bernal. Ik probeerde hem te volgen, maar hij was heel sterk. Hij was van een ander niveau. Ik denk dat hij de beste renner is in de Giro en het zal zeker nog lastig worden om tegen hem te vechten. Ik probeerde mijn eigen tempo te volgen."