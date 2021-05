Gaviria finisht als tweede in Foligno

Fernando Gaviria kwam vandaag in de 10de etappe van de Ronde van Italië in Foligno als tweede over de meet. Achter Peter Sagan, die perfect werd afgezet door zijn ploeg BORA-Hansgrohe. Gaviria beaamt de goeie prestatie van Sagan en BORA van vandaag, maar baalt tegelijkertijd ook.

“Ik zag dat ik Peter Sagan kon passeren, maar ik maakte een kleine fout. Ik wilde aan de ene kant langs hem gaan, maar hij veranderde van richting en dat deed hij uitstekend. Dus feliciteer ik hem”

“We hebben de sprint goed aangetrokken. Molano lanceerde zich perfect, alleen was ik niet in staat om dat af te maken, we hebben het in ieder geval geprobeerd”

“Ik heb alles gegeven wat ik in mij had. BORA-Hansgrohe en Sagan hebben de overwinning verdiend. Zij deden uitstekend werk en zette de hele ploeg op kop tijdens de laatste klim. Het kostte veel energie om in het peloton te blijven, maar dat lukte wel. Er komen na de rustdag nog etappes aan waar we kunnen proberen voor de ritwinst te gaan”, aldus Fernando Gaviria in zijn reactie na de koers.