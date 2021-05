André Greipel wint de Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia

André Greipel heeft nog eens een koers gewonnen, de Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia. Het was Greipels eerste etappezege na 841 dagen, en of de Duitse sprinter van Israël Start-Up tevreden was met zijn overwinning.

“De afgelopen twee jaar waren niet de makkelijkste uit mijn carrière. Maar toch genoot ik nog steeds van het fietsen. Fietsen is altijd mijn passie gebleven. Ik hou er echt van om te fietsen, ik heb er plezier in en koersen is gewoon iets wat ik nog heel graag doe” “Al die tijd bleef ik erin geloven en nu heb ik eindelijk weer een wielerkoers gewonnen. Mijn familie, mijn vrouw en twee dochters, hebben in al die tijd een belangrijke rol gespeeld” “Als je je doelen niet meer haalt, kun je altijd stoppen. Maar zo wilde ik mijn carrière niet beëindigen. Ik wil altijd proberen mijn doelen te bereiken, dus ben ik blij dat ik eindelijk weer kan winnen” “Dat ik het uiteindelijk kon afmaken, maakt me heel blij. Iedereen wilde het graag goed doen en in de finale klikte het goed. Iedereen droeg vandaag zijn steentje bij aan deze overwinning. Ik ben blij dat ik met deze zege weer op het hoogste treetje sta, maar iedereen heeft hieraan bijgedragen. Ik ben supertrots op de ploeg”, aldus Greipel na de Trofeo Alcudia-Port d’Alcudia.