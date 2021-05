Dylan Groenewegen moest in de 10de etappe van de Giro het peloton lossen

In de 10de etappe van de Ronde van Italië reden de renners van L'Aquila naar Foligno. Iedereen had een massasprint verwacht, die kwam er ook. Maar door het hoge tempo van BORA-Hansgrohe moesten een paar sprinters afhaken, ook Jumbo-Visma renner Dylan Groenewegen.

“We hadden vooraf meerdere scenario’s voorspeld” reageert de ploegleider van Jumbo-Visma, Arthur Van Dongen, na de etappe. “Ook met dit scenario hadden we rekening gehouden, en het was het slechtst mogelijke scenario. Tot aan de heuvelzone verliep alles goed, maar daarna versnelde BORA-hansgrohe, en moest Dylan eraf. We hebben vervolgens nog geprobeerd om met Dekker de beklimming te overleven, maar ook hij kon het tempo helaas niet volgen”

“Het is een gemiste kans, maar we hebben er als ploeg alles aan gedaan om onze sprinters in het peloton te houden en in stelling te brengen. Verder zijn al onze renners in orde. Na tien dagen koers zal iedereen blij zijn met de eerste rustdag. Daarna kunnen we met frisse moed beginnen aan de resterende anderhalve week”, aldus Arthur Van Dongen.