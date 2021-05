Klimmer van Astana duikt de top drie in en komt tot op zes seconden van Evenepoel: "Gravel was grote uitdaging"

Bij Astana zetten ze alles op een uitstekend klimmende Rus, ook al reed die nog nooit een uitzonderlijk klassement in een grote ronde. In de Giro is Aleksandr Vlasov tot dusver wel op de afspraak. Het gaat zelfs alleen maar beter.

De specifieke aankomst in de negende Girorit was ook iets dat hij voordien nog niet al te vaak gedaan zal hebben. "Dit soort finale was een geweldige ervaring voor mij", zegt Vlasov. "Het was een heel lastige aankomst, vooral door de gravelsectie."

Vlasov toonde zich ondernemend en testte de concurrentie bergop. "Ik probeerde aan te vallen in de finale. Ik denk dat dat een goede move was, maar het was wat moeilijk voor mij om de fiets stabiel te houden op deze ondergrond. Ik had de benen, ik voelde me goed, maar het gravel was een grote uitdaging."

Ik deed al wat ik kon op dit type finish

De 25-jarige renner eindigde derde in de etappe en dat is nu ook zijn plaats in het klassement, 6 seconden achter Evenepoel en 21 seconden achter Bernal. "Ik ben blij met mijn prestatie en ik deed al wat ik kon op dit type finish. Voorlopig ben ik tevreden."