Valter met roze trui afgeven aan Bernal

Na drie dagen in de roze trui te hebben gereden, was het tijd voor de Hongaar Atilla Valter om zijn roze trui af te geven aan de nieuwe eigenaar: Egan Bernal. Valter laat zijn hoofd echter niet hangen, en is blij met wat hij tot nu toe al gepresteerd heeft in de Giro.

“Het was een loodzware etappe, voor mij en alle andere renners. De ontsnapping reed pas na twee uur weg, dus het was meteen al zwaar. Daarna werkten we hard om vooraan in het peloton te blijven. Als je het roze hebt, moet je de trui respecteren en op kop rijden. In aanloop naar de laatste klim wist ik al dat ik de trui kon verliezen, maar ik gaf nooit op. Ik was moe, maar wilde vechten tot aan de streep”

“49 seconden is niet zo veel, wetende dat ik de hele dag heb afgezien. Onze inspanningen waren niet voldoende om de trui te behouden, maar ik denk dat het geen schande is om die, na zo’n zware etappe kwijt te raken aan een geweldige Egan Bernal”

“De komende dagen ga ik zeker wat meer beseffen wat er allemaal is gebeurd. Tot nu toe moest ik steeds de balans vinden tussen gefocust blijven, herstellen en tegelijk zien wat er om mij heen gebeurde. In Hongarije was het ongelooflijk. De mensen leefden zó met me mee. Ze lichtten zelfs het nationale stadion uit in het roze! Als iemand me had verteld dat ik na negen dagen vijfde zou staan, had ik daar gelijk voor getekend. Ik ga mijn best doen om deze plek te verdedigen”, aldus Attila Valter via zijn ploeg Groupama-FDJ.