Van Evenepoel mag het allemaal nog wat zwaarder: "Uiteindelijk verlies ik vijftien seconden, dat is bijna niets"

Ook na de aankomst op Campo Felice staat Remco Evenepoel nog tweede in de Giro, nu wel met een echte klepper als Egan Bernal voor zich. Daar maakt Evenepoel zich nog niet al te veel zorgen over, aangezien er nog zoveel zware ritten aankomen.

"Het is al een tijdje een lastige koers", reageert Evenepoel na de negende etappe. Al mag het van het goudhaantje van Deceuninck-Quick.Step nog wel een stuk lastiger zijn. "De laatste beklimmingen voelden niet aan als echte bergen, alleen de laatste offroadsectie voelde zwaar aan. Ik hoopte op een zwaardere tijd in de finale."

GEHINDERD DOOR PLOEGMAAT BERNAL

Over het verloop van die finale is Evenepoel behoorlijk tevreden. "Alles is goed gegaan. We hebben onze positie in het klassement behouden, wat belangrijk is met het oog op woensdag. We hebben het maximum gedaan als ploeg. Veel jongens hebben afgezien. Een ploegmaat van Ineos raakte bijna het wiel van Bernal en dan verloren we allebei wat posities. Daardoor startte ik in een slechte positie aan de offroadsectie."

Dan valt het eindresultaat nog goed mee. "Ik probeerde zoveel mogelijk op te schuiven. Ik heb nog vrij veel plaatsen gewonnen. Jammer dat ik net buiten de bonificatieseconden finishte. Uiteindelijk verlies ik vijftien seconden, dat is bijna niets als je weet dat de grote bergen nog komen. Met een sprintersetappe en een rustdag voor de boeg is iedereen wel tevreden, denk ik."