"Vrijheid": Wout van Aert rijdt na zijn blindedarmontsteking opnieuw met de fiets

De blindedarmontsteking vastgesteld bij Wout van Aert kwam zeer ongelegen in diens aanloop naar de Tour. Uiteraard moest Van Aert de tijd nemen om te herstellen van de operatie aan zijn appendix. Inmiddels zit hij wel weer op de fiets.

Op Strava zijn de gegevens gespot van een fietsrit van Wout van Aert. Vermoedelijk was het zijn eerste fietstocht na zijn operatie. Een lange rit was het niet: Van Aert legde in iets meer dan een uur 35,83 kilometer af. Wel heeft hij er duidelijk van genoten, want boven de data van zijn rit zette Van Aert vol overtuiging: "Vrijheid!"

Ook enkele kiekjes op sociale media zijn bewijs van de trainingstocht van Wout van Aert. "Zo geraak ik de dag weer door", schrijft de polyvalente renner van Jumbo-Visma erbij. Voorts hoopte hij op zoveel mogelijk zonlicht tijdens zijn ritje.

WERKEN AAN CONDITIE

Nu Wout van Aert opnieuw op de fiets zit, kan er stilaan weer gewerkt worden aan zijn conditie. Via twee hoogtestages en de BK-wegrit en BK-tijdrit zal de winnaar van Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race zich klaarstomen voor de Tour.